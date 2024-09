Passeggiata alla scoperta di Vasari

"Il Tableau Vivant della Battaglia di Marciano in Val di Chiana: dalla storia una nuova arte". È questo il titolo della singolare iniziativa in programma sabato nella cittadina della Valdichiana. L’appuntamento avrà inizio alle ore 15:00 con il ritrovo alla Torre di Marciano. Da qui partirà una suggestiva passeggiata storica lungo il sentiero che porta a Pozzo della Chiana. Questo percorso permetterà ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere del passato, seguendo le tracce di una delle battaglie più significative della storia toscana. Una volta giunti a Pozzo della Chiana, alle 16:30, avrà inizio il momento clou della giornata: il Tableau Vivant del celebre quadro di Vasari. Gli attori e figuranti riprodurranno fedelmente parti della scena della battaglia, dando vita a un’esperienza visiva unica che unirà arte, storia e teatralità. "La nostra intenzione è quella di avvicinare tutti, soprattutto i più giovani, all’arte e alla storia del nostro comune", sottolinea l’assessore alla cultura Gionata Salvietti(nella foto), "Attraverso queste iniziative vogliamo offrire a tutti la possibilità di riscoprire la grandezza del nostro passato e di interpretarlo in chiave contemporanea." Nel contesto del Tableau Vivant si svolgerà anche un Concorso di Pittura, aperto a tutti gli appassionati desiderosi di reinterpretare un’opera di Vasari. Le opere, ispirate alla rappresentazione dal vivo, potranno essere consegnate entro il 30 settembre e saranno esposte presso la Rocca di Marciano a partire dal 19 ottobre. Nella stessa giornata, una giuria qualificata selezionerà l’opera vincitrice, che riceverà un premio di 500 euro e offrirà all’artista la possibilità di ottenere dal Comune il commissionamento per la riproduzione all’ingresso del castello.