Pasquini, il saluto della città

"I suoi ragazzi lo ricorderanno per sempre" aveva detto Ivo Sodi di Giuseppe Pasquini, il mitico prof, morto martedì all’età di 87 anni. Oggi quei ragazzi si ritroveranno alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore di piazza Giotto per l’ultimo saluto a quello che per loro è stato un modello nello sport e nella vita. Con loro i rappresentanti del comando vigili del fuoco e del suo gruppo sportivo di cui fu fondatore e protagonista con la pallavolo e la ginnastica. Il prof, come tutti lo chiamavano, oltre ad essere stato nel 1963 il fondatore del gruppo sportivo Vigili del fuoco Arezzo, ne è stato direttore tecnico fino al 2012. Grazie al prof sono stati tantissimi i risultati raggiunti soprattutto nella pallavolo sino al 1989. "In quei tempi era diventato lo sport principale in città, surclassando anche il calcio" ricorda Sodi. Ma anche nella ginnastica artistica, tutt’ora molto attiva nella palestra del comando, realizzata anche grazie al suo notevole contributo. Il prof amava lo sport a tutto tondo, su tutte le altre discipline sportive praticate dal comando dei vigili del fuoco: podismo, nuoto per salvamento, calcio, rafting, sci, ciclismo. Amore per lo sport, insieme ai suoi valori, che è sempre riuscito a trasmettere ai suoi studenti e allievi.