Partito il treno della memoria. Gli studenti casentinesi sono nei luoghi della Shoah

PRATOVECCHIO STIA

Gita speciale per un gruppo di studenti casentinesi, che con il Treno della memoria raggiungeranno i luoghi più significativi della Shoah. Un viaggio nel tempo per scoprire gli orrori di quel periodo e farne tesoro, perché questo non accada mai più in futuro. Sono infatti loro le nuove generazioni che dovranno portare nel futuro questi importanti insegnamenti.

E così 28 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Alto Casentino" sono partiti dalla scuola secondaria "G. Sanarelli" di Pratovecchio Stia con "il Treno della memoria".

Ad accompagnarli in questo importante percorso educativo il dirigente scolastico Maurizio Librizzi, da alcune formatrici dell’associazione e dai docenti Gabriella Bergamaschi, Simone Conti, Carlotta Francalanci e Cristina Maltinti Cristina. Il viaggio degli studenti casentinesi durerà sette giorni sulle impronte della memoria durante il quale i ragazzi visiteranno i luoghi simbolo della Shoah per riflettere sullo sterminio di massa operato dai nazisti.

"Sarà chiesto loro – spiegano gli organizzatori – di fare tesoro di tutto ciò che vedranno e vivranno e di trasmettere informazioni e riflessioni ai loro coetanei affinché certe aberrazioni non si ripetano più".

Un viaggio che sicuramente gli studenti casentinesi non dimenticheranno e con insegnamenti che resteranno con loro per tutta la vita. E’ questo quello che sperano gli insegnanti che li accompagneranno in questo percorso che faranno con il Treno della memoria.

So.Fa.