Partito il corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica

Arezzo, 12 maggio 2025 – “In città con il mio amico a 4 zampe” è il corso gratuito per proprietari di cani promosso dall’assessorato politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo e realizzato in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

È partito con il primo appuntamento e ha subito registrato numerose presenze con un record d’iscrizioni. È distinto in lezioni teoriche e una parte pratica e prevede al termine il rilascio di un attestato di partecipazione.

“Sono veramente soddisfatta di quanto stiamo realizzando - dichiara l’assessore Giovanna Carlettini - e di come il progetto venga recepito. Un’esperienza didattica all’insegna di affetto, responsabilità e consapevolezza, le fondamenta per un giusto rapporto tra uomo e animale e per una corretta presenza degli animali stessi oltre le pareti domestiche, in strada come in un parco.

Ringrazio per la loro disponibilità i relatori, le strutture che ci ospitano e ovviamente i partecipanti che al termine della serata hanno manifestato il loro gradimento: l’obiettivo è assicurare il benessere degli animali sul territorio e grazie al coinvolgimento dei cittadini sono convinta che tutti insieme possiamo raggiungerlo”.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti: per quanto riguarda la parte teorica, venerdì 23 e venerdì 30 maggio in orario 17:30-19:30 al centro di aggregazione sociale Villa Severi. Saranno caratterizzati, rispettivamente, dalla lezione di Alessio Araldi, istruttore cinofilo, sull’uso del guinzaglio, su come affrontare le criticità in città e su come conoscere il cane secondo il suo punto di vista e dai risvolti normativi e giuridici spiegati dall’U.F. Sanità pubblica veterinaria della zona distretto aretina e dal comandante della polizia municipale Aldo Poponcini.

Sabato 14 giugno, la parte pratica si svolgerà dalle 10:00 alle 12:00 al canile comunale. Portare: pettorina, guinzaglio, museruola, sacchetti per deiezioni.