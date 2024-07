Partiti gli interventi alla rotatoria di via Aretina

Hanno preso il via ieri mattina i lavori di realizzazione della rotatoria tra via Aretina, via Valiani e via Giove a Levane, nei comuni di Bucine e Montevarchi. Presenti i due sindaci, Paolo Nannini e Silvia Chiassai Martini (nella foto). Il cantiere è partito in questo periodo per sfruttare il mese di agosto, in modo da ridurre al minimo il disagio per i cittadini, dato che diverse aziende chiuderanno per ferie. Si tratta di un’opera strategica, pensata per migliorare la viabilità non solo dell’area interessata, ma di tutta la Strada Regionale 69 e del fondovalle. Gli interventi sono stati finanziati dal Comune di Montevarchi per 184mila euro che si è fatto carico della progettazione, dalla Regione Toscana per 100mila euro e dal Comune di Bucine per 85mila Euro. L’incrocio attuale, che causa code su tutte e tre le assi viarie, sarà interamente sostituito da una rotonda.