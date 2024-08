Partecipate, nuovi Cda. Orlandesi al Serristori. Canocchi all’Icec. La mappa delle nomine

Marcello Orlandesi alla guida dell’Ente Serristori ed Elisa Canocchi al vertice dell’Istituzione culturale ed educativa castiglionese (Icec). Al momento sono ipotesi ma i rumors, dopo il rinnovo dei membri delle partecipate di Castiglion Fiorentino, vanno tutti in questa direzione. Ci sarà da aspettare la seconda metà di agosto per conoscere i due presidenti ma intanto il roster dei due enti ieri è stato comunicato dal Municipio.

Per quanto riguarda la casa di riposo e le istituzioni educative dell’Ente Serristori il cda è composto da Andrea Fabbroni, già consigliere comunale del gruppo Castiglioni nel cuore nella passata consiliatura, Francesca Marchesini, ingegnere, già dentro il Cda da cinque anni, Sara Rapini, candidata alle scorse elezioni tra le fila di Paolo Brandi in Rinascimento Castiglionese ma non eletta nel parlamentino locale e Giovanni Turchi, ex vice sindaco di Castiglion Fiorentino nella prima giunta Agnelli (2014 e 2019).

E poi c’è Marcello Orlandesi, consigliere comunale per dieci anni dentro Libera Castiglioni, non candidato alle ultime consultazioni ma solido referente di Fratelli d’Italia. Per lui dopo il passo indietro (decisione sua), adesso potrebbe aprirsi un portone. Quello dell’ufficio in piazza San Francesco dove ha sede la Rsa e dove per dieci anni si è seduto Alessandro Concettoni, adesso assessore al sociale nella squadra di Governo per l’agnelli ter. Ma al momento, rimane soltanto uno scenario: le decisioni verranno prese dopo ferragosto ma i ben informati parlano di Orladesi come la persona con il "profilo giusto", compatibile anche alle disponibilità che lui avrebbe dato. Vedremo. In caso sarà Orlandesi a traghettare la Rsa verso quel percorso di ampliamento che era stato messo a terra e iniziato dal predecessore Concettoni che porterà ad un aumento dei posti letti nella struttura.

Capitolo Icec. C’è l’uscita di scena di Fabio Bidi al timone dell’istituzione per dieci anni. Al suo posto entrano Elena Badini, giovane castiglionese, classe 2000, che si era già messa alla prova alle ultime elezioni non venendo poi eletta, così come Stella Frappi, 50 anni, imprenditrice agricola. Dentro anche Simone Sanchini, in quota all’opposizione e Claudio Strat, giovane dentro il direttivo di Azione d Carlo Calenda in provincia e referente in Valdichiana. E poi c’è Elisa Canocchi, 45 anni, pedagogista, papabile nuova presidente per l’ente.

Da segnalare che i nomi sono stati scelti tra coloro che hanno mandato un curriculum al Comune: proprio come aveva consigliato Paolo Brandi, capogruppo della minoranza, al prima assise del consiglio comunale. Le candidatura sono arrivate a decina nonostante si tratti di impegni non retribuiti, nemmeno nei ruoli apicali.

Luca Amodio