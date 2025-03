Parte la corsa al biglietto per il derby con il Grifo

Inizia a salire la febbre da derby. Prende infatti il via questo pomeriggio, alle 14, la prima fase della prevendita di Arezzo–Perugia, in programma domenica 6 aprile. Per la sfida contro il Grifo la società ha indetto la "Giornata amaranto". Questa prima fase, che durerà fino alle 19 di domenica 30 marzo, è riservata solo agli abbonati che potranno confermare il proprio posto (non è consentito il cambio). L’abbonato che vorrà usufruire della prelazione dovrà presentarsi nei consueti punti vendita con l’abbonamento stagionale e un documento di identità, oppure seguire la procedura online nel sito sport.ticketone.it/home. Gli abbonati potranno acquistare i tagliandi seguenti punti vendita: Amaranto Store in Corso Italia, New Energy Point in via Fiorentina 113, al New Energy Valdichiana Hotel (reception) di Rigutino, allaTabaccheria del Bagnoro, da Vieri Dischi in Corso Italia, presso la Tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani. La società ha comunicato che i prezzi d’ingresso resteranno invariati. Nel frattempo la squadra ha ripreso gli allenamenti per preparare la trasferta di Pescara di sabato prossimo. Oggi è in programma una sessione mattutina.

Andrea Lorentini