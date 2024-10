Parte il Moby Dick festival Parsi e i fronti della guerra

Al via oggi, a Terranuova Bracciolini, il Moby Dick Festival, una due giorni culturale tra presentazioni di libri, spettacoli, cinema e lectio magistralis. La manifestazione, nata nel 2018, rappresenta uno degli eventi più importanti dell’anno in Valdarno e si aprirà alle 16, all’auditorium Le Fornaci, con Vittorio Emanuele Parsi, che dialogherà sui vari fronti di guerra con Paolo Martini. Laureato in scienze politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 2005 dirige il master in economia e politiche internazionali. Editorialista di importanti quotidiani nazionali, parlerà anche delle imminenti elezioni negli Stati Uniti e dei futuri scenari della geopolitica mondiale. La giornata proseguirà Jonas Hassen Khemiri, svedese, uno dei più importanti scrittori della sua generazione, autore di fama internazionale di quattro romanzi e sei opere teatrali. Dialogherà con il giornalista Antonio Gnoli su temi attuali come immigrazione e famiglia. Manja Praekels, scrittrice tedesca, parlerà poi con Stefano Vastano della Germania Est e di come è cambiata dalla caduta del muro di Berlino. Il sabato del Moby Dick si concluderà con uno spettacolo su John F. Kennedy, "Il mito, il coraggio, la fine", con Paolo Colombo. Il festival proseguirà anche domani, nel pomeriggio, con la presentazione del libro sull’imprenditore valdarnese Fabrizio Bernini "Qualsiasi cosa accada". Insieme a lui ci sarà l’autore Filippo Boni, che successivamente dialogherà con lo scrittore Angelo Ferracuti. Uberto Merli Zuccardi terrà poi una lectio magistralis sull’assuefazione alla morte e stessa cosa farà Massimo Recalcati su un testo biblico . L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.

A fare gli onori di casa il sindaco Sergio Chienni insieme ad Elisa Sommaruga, direttore artistico, che insieme a Paolo Martini porta avanti l’organizzazione dell’evento. Come ha ricordato l’assessora alla cultura di Terranuova Sara Grifoni, gli ospiti sono di primissimo piano e offriranno occasioni per riflettere e dubitare sulle convinzioni che ha ciascuno di noi, portando un’altra visione della realtà, meno superficiale e scontata. Il Festival è realizzato con il contributo di Estra, Sei Toscana, Publiacqua, Valdarno ambiente - Iren, Banca Valdarno BCC, Zucchetti Centro Sistemi e con il supporto della Regione Toscana e del Consiglio regionale.