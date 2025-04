Parole e Musica. Iniziativa alla Bibliocoop di San Giovanni

Arezzo, 15 aprile 2025 – Venerdì 18 aprile, alle ore 17.30, lo spazio soci Bibliocoop di via Napoli 21, a San Giovanni Valdarno, farà da cornice alla presentazione del libro "Novelle alla fine del tempo”, firmato dall’autore sangiovannese Jacopo Parti. L’iniziativa, organizzata dalla sezione soci Coop, non sarà una semplice presentazione ma un vero e proprio incontro tra parole e musica. Durante l’evento, alcuni brani tratti dal libro saranno letti ad alta voce e accompagnati da intermezzi musicali, dando vita a un pomeriggio che promette di unire letteratura e suggestioni sonore. Accanto all’autore, interverranno Carla Bernacchioni, presidente della sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, e Nicoletta Sordi, volontaria della Bibliocoop. A introdurre l’appuntamento sarà Riccardo Lestini.

Il volume, edito di recente, raccoglie racconti dal sapore visionario, in cui il filo conduttore è rappresentato dal momento esatto in cui tutto cambia e nulla può più tornare come prima. Storie dense di immagini e significati, popolate da creature e persone che si confrontano con l’irreversibile: una balena arenata che racchiude lo spirito del mare, una stella solitaria alla ricerca di sé nel buio, un calabrone costretto a curarsi da solo, un grillo che interrompe con il proprio canto una carneficina nel prato. E ancora, tre bambine protagoniste di tre storie diverse che, ciascuna a modo suo, attraversano un confine invisibile e diventano qualcosa “di ulteriore”.