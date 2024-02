Parole dal fango Ecco il libro di Bellavista e Ciampi

Proseguono a febbraio Le Piazze del sapere a San Giovanni Valdarno, la rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Domani 9 febbraio alle 17,30 a Palomar, la Casa della cultura, si terrà la presentazione del libro di Massimiliano Bellavista e Paolo Ciampi “Parole dal fango, racconti per Sant’Agata” ( Betti editrice). La Biblioteca Comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata, al pari di tutto il territorio cittadino, è stata colpita in modo pesante dall’alluvione di maggio scorso. La parte che più ha sofferto è stata la ricca sezione per l’infanzia poiché i libri, per motivi di fruizione dei piccoli utenti, erano collocati sotto il metro di altezza. Paolo Ciampi e Massimiliano hanno avuto l’idea di realizzare e curare una raccolta di racconti con l’obiettivo di destinarne i proventi - dedotte le spese di stampa - alla biblioteca santagatese: per ogni copia acquistata, dieci euro verranno versati alla biblioteca stessa. Il traguardo è raggiungere le mille copie vendute, che significherebbe un contributo di ben diecimila euro. Ventun racconti e ventun scrittori, toscani e non hanno partecipato al progetto di solidarietà che proprio in questi giorni ha visto le stampe, per Betti editrice, ne “I libri di Mompracem”.