"Parlando di musica" le interviste di Roberto Pasquini

Alla Casa Museo Ivan Bruschi torna "Parlando di musica. Grandi maestri a confronto" una serie di incontri con artisti internazionali come Alessandro Carbonare, Nazzareno Carusi e Alberto Navarra. Interviste con contributi musicali realizzati grazie all’intervento del Maestro Roberto Pasquini, Presidente dell’Associazione Musicisti Aretini, per sognare e riflettere sulla grande arte della musica. La rassegna online rappresenta un’occasione per scoprire in modo originale e attraverso un punto di vista esclusivo l’interpretazione di affermati musicisti, rivolta a tutti gli interessati e in particolare agli appassionati che negli ultimi 19 anni hanno apprezzato la musica classica suonata nelle suggestive sale di Casa Bruschi in occasione dell’annuale Stagione Concertistica Internazionale, in programma quest’anno a partire dal 23 febbraio. Gli appuntamenti del format "Parlando di musica. Grandi maestri a confronto" proseguiranno sul profilo facebook.com/casamuseo.ivanbruschi. Giovedì 8 febbraio, alle ore 21: Nazzareno Carusi - direttore artistico del Concorso Internazionale Paganini di Genova, membro del Ca del Teatro alla Scala di Milano, Presidente del Conservatorio dell’Aquila, dibatterà sul tema "La vita musicale italiana, tra tradizione e innovazione". Giovedì 15 febbraio ci sarà Alberto Navarra, flautista.