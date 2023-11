Parco pubblico e marciapiedi. Via ai lavori

Lavori di riqualificazione del parco pubblico di Mercatale. Li ha appena annunciati l’amministrazione comunale. Si tratta del ripristino della pavimentazione, dei marciapiedi e l’arrivo della nuova copertura per il bocciodromo, ma anche una serie di azioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 150mila euro il costo complessivo dei lavori con una durata prevista di 120 giorni. La consegna dei lavori è prevista per il 27 novembre. Il cantiere riguarderà la zona ad est di via del Casale per la nuova pavimentazione per una maggiore accessibilità. Oltre a questo, ci sarà la sostituzione dei cordoli attualmente degradati. Completano la riqualificazione la sostituzione degli elementi degradati della pavimentazione e dei cordoli, un’azione di pulizia profonda sarà attuata nelle varie superfici, compresa quella della pista di pattinaggio per la restituzione della qualità estetica originaria. Inoltre, sarà installata una colonnina per la riparazione delle biciclette e la realizzazione di una copertura volta a ombreggiare i campi da bocce per implementarne l’uso mantenendoli asciutti e riparando i fruitori dal sole.

La.Lu.