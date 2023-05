Parco Giotto, a fine mese apre il bar “Mondrian”

Il progetto, che vede a braccetto Menchetti, il colosso del food e la cooperativa Koinè che nell’aprile 2021 aveva vinto il bando per la concessione dell’immobile, di proprietà del Comune, per quindici anni, con diritto di prelazione per altri quindici.

Da quando i colori sgargianti dell’edificio fecero il loro ingresso nel parco, tra i frequentatori e non solo, non si parlava di altro. In tanti aspettavano un locale nel cuore del parco, punto di ritrovo di bambini, famiglie, anziani e giovani.

La cooperativa Koinè aveva lavorato al progetto, "Si tratta di una sperimentazione di rigenerazione urbana" aveva spiegato il direttore Paolo Peruzzi. "Vogliamo restituire alla città un punto di aggregazione, che permetta ai frequentatori della zona di viverla con qualche servizio in più. Proprio quella varietà di colori vuole indicare uno spazio condiviso, aperto a contributi culturali diversi, ricco".

Già da tempo i contatti erano attivati e la programmazione degli eventi pronta a partire. Tra le idee: "Teatro e animazione per bambini, attività fisica per anziani, in estate il dopo cena con musica dal vivo, presentazione libri, nell’ottica anche di una valorizzazione di talenti locali" aveva spiegato Peruzzi.

Bar, ristorante, gelateria e molto altro. "Accanto all’edificio sorgerà un grande gazebo, con una sessantina di posti. D’inverno sarà chiuso e riscaldato, in estate sarà en plein air. Un luogo piacevole dove poter mangiare all’aperto godendosi il verde del parco" aveva spiegato Corrado Menchetti.

Si potrà fare colazioni con i prodotti da forno homemade, merende, ma anche pranzare e fare aperitivi con il cocktail bar, cenare con hamburger e la pizza tonda.

Nelle scorse settimane era partita la caccia a personale interessato a lavorare. La ricerca è concentrata soprattutto su pizzaioli e barman, ma stanno ancora cercando camerieri, aiuto cuochi e altre figure (per inviare cv [email protected]).

“Aspiriamo a far tornare il parco quello che era una volta, ritrovo e luogo di incontro, convivialità e svago per tutti, spiega Corrado Menchetti. A “spiegarlo” anche la campagna di comunicazione che abbiamo scelto “respirate aria nuova”.