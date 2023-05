Parco fluviale del Corsalone Partono i lavori

Al via i lavori per la realizzazione del parco fluviale del Corsalone (nella foto il sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini): sarà pronto in estate. Il progetto prevede un camminamento lungo il torrente omonimo, illuminato per le passeggiate serali, arredi, panchine, una zona barbecue e giochi ludici per i più piccoli. L’investimento è di circa 200 mila euro e comprende anche un punto ricarica per le bici elettriche alimentato da pannelli solari. Grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno lo stesso tratto di fiume è stato interessato anche da un intervento di manutenzione ordinaria che ha previsto la rimozione puntuale di piante morenti e deperite.