Parco dello Sport ci siamo. Primi lavori alla viabilità

Muove i primi passi il Parco dello Sport di Cavriglia, un maxi investimento progettato e realizzato da Human Company, che consentirà di realizzare in Valdarno un villaggio di 150 ettari, tra i più grandi d’Italia e d’Europa. Il gruppo fiorentino, attivo nei settori ricettivo e ristorativo, ha infatti presentato il progetto esecutivo della viabilità di accesso alle aree. Viabilità che partirà dal capoluogo per congiungersi all’ingresso principale dell’Hu Cavriglia Sport Village. In questo caso i lavori partiranno entro fine anno. Sarà un intervento propedeutico a quello principale, che prevede la realizzazione del Parco dello Sport vero e proprio. In questo caso il cantiere dovrebbe partire nel 2025. Le cifre complessive del grande centro sportivo non sono ancora ufficiali, ma si parla di un investimento di circa 50 milioni di euro. Per accedere agli impianti ci sarà anche un ingresso secondario, che sarà invece quello diretto per il campo da golf. In questo caso siamo quasi arrivati al termine dei lavori, che hanno previsto la costruzione di una rotatoria in località Valle al Pero, lungo la provinciale che da Cavriglia porta al Neri, la realizzazione di una strada di accesso e del parcheggio grandi eventi. Nel nuovo Parco dello Sport troveranno posto un palazzetto dello sport, una piscina semi olimpionica coperta e scoperta, una piscina olimpionica coperta, un grande parco acquatico e ancora campi da tennis, pallavolo, basket, rugby, calcio, calcetto, atletica. Senza dimenticare nuovi percorsi benessere, podistici e ciclopedonali. Insomma, un vero gioiello che trasformerà radicalmente Cavriglia e il suo territorio. L’area su cui sorgerà il parco sarà ceduta dal Comune ad Human Company per due milioni di euro in diritto di superficie.

Marco Corsi