Paolo Jannacci e Gentile. Canzoni e vita di Enzo

CAVRIGLIA

"Ecco tutto qui - Le canzoni e la vita di Enzo Jannacci", vanno in scena venerdì 6 dicembre alle 21.15 al Teatro di Cavriglia. Sul palco Paolo Jannacci & Enzo Gentile e tutto quello che avreste voluto sapere di Enzo Jannacci e non avete mai osato chiedere.

Nel 2013 ci lasciava un artista che ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano dalla fine degli anni Cinquanta. Enzo Jannacci è stato un musicista curioso, ha scritto e cantato per raccontare la nostra storia quotidiana, lo si ricorda come personaggio di successo in teatro, in televisione, al cinema.

È stato un medico legatissimo alla professione e ha fatto della “sua” Milano un luogo privilegiato per stare dalla parte dei più umili e degli emarginati.

Tra dischi e canzoni, dal palcoscenico e dal piccolo schermo i tanti modi per capire chi è stato Enzo Jannacci: la testimonianza della sua carriera in un incontro con il figlio Paolo, anche stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, e con Enzo Gentile, un giornalista che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene. Insieme hanno scritto il libro che porta lo stesso titolo dello spettacolo (edito da Hoepli) e ne parleranno, con due microfoni e un pianoforte, anche per riascoltare le sue canzoni più conosciute che compongono la colonna sonora del nostro paese.

Un concerto che è il racconto della sua vita, della sua arte, tanto surreale da essere ancora attuale, e dell’Italia.

C’è questo in programma per il quinto appuntamento della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori.

La rassegna Materiali in scena proseguirà poi sempre al teatro Comunale di Cavriglia il prossimo sabato 14 dicembre con una occasione di impergno sociale: Marco Floris e Alessandro Corsi presenteranno “Oltre - io prima me dopo” dalle prose e poesie di Mark Sirolf.

La rassegna si conclude venerdì 20 dicembre con un altro evento speciale: Flame Parade. La band valdarnese collocata fra le più interessanti realtà della scena italiana, dopo oltre quaranta concerti in Italia e in Germania arriva a Cavriglia per presentare il loro recente progetto “Cannibal Dreams”, ritornano alla base con un inedito e appassionato “Concerto di Natale”.

A.B.