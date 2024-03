Paoli e Mazzi in campo al Torneo delle Regioni

AREZZO

Partirà questo pomeriggio alle 16.45 l’avvenura della selezione regionale Juniores della Toscana che ha nell’aretino Mario Tralci il suo massimo dirigente. Per questa avventura il selezionatore Nicola Massai ha pescato anche della società della provincia aretina. Tra i portier figura infatti il classe 2005 Gioele Paoli mentre tra gli attaccanti ecco il calciatore del Foiano, un altro 2005, Marco Aurelio Mazzi. Sia il Casentino Academy, società per la quale gioca, Paoli che il Foiano hanno ovviamente salutato con soddisfazione la partenza dei propri tesserati verso questo impegno. Nell’Under 17 ecco altri due aretini impegnati. Si tratta dei classe 2007, Shenaj Veis della Sangiovannese e Matteo Vignoli dell’Aquila Montevarchi. Ma la truppa aretina non si ferma. Nello staff tecnico della formazione Under 19 figura anche Francesco Salvadori, in forza al Foiano ma che nei prossimi giorni seguirà i ragazzi del tecnico Massai. Oggi esordio ad Alassio contro l’Umbria.