Pannofino e Monti. I big del teatro vanno in scena

Serate con in big del teatro a Cortona e San Giovanni. Ultimi biglietti disponibili per domani e martedì 4 febbraio alle 21,15 quando il Signorelli di Cortona ospiterà il doppio appuntamento con Francesco Pannofino in "Chi è io?". Lo spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni, con Emanuela Rossi ed Eleonora Ivone, è una commedia psicologica, psichedelica, che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e della finzione di uno show televisivo. Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. È così che lui, intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato. L’alto e il basso sono indistinguibili e lo spaesamento è comico e inquietante. Leo Mayer si relaziona anche con alcuni suoi pazienti che hanno difficoltà comportamentali, relazionali, affettive e psichiche. Questi personaggi vengono curati attraverso una psicoanalisi tradizionale ma, allo stesso tempo, sfuggono alle regole alle quali solitamente dovrebbero obbedire perché sono anche i conduttori dello show "Chi è io?". Tutti i personaggi incontrati, i pazienti, i conduttori, altri non sono che la moglie, il figlio e l’amante del professore. Tutti abitano la realtà, la fantasia e l’inconscio. Al Masaccio di San Giovanni arriva invece Maria Amelia Monti domani alle 21 in scena "Strappo alla regola" scritto e diretto da Edoardo Erba per’ il terzo appuntamento di stagione. Protagonista l’attrice italiana Maria Amelia Monti, conosciuta per la sua versatilità e talento, capace di passare con disinvoltura dal teatro alla televisione al cinema. Insieme a lei l’ attrice Claudia Gusmano. Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli uscendo da uno strappo dello schermo, si ritrova così nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema.

Angela Baldi