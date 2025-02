Pane, olio e polemiche. Fdi: fiducia in Chiassai

Continua a far discutere la vicenda del pane e olio. Dopo la clamorosa uscita di Fratelli d’Italia, in cui prendeva le distanze dalla soluzione "oggettivamente discriminatoria nei confronti dei bambini" morosi e criticava apertamente il modus operandi di Silvia Chiassai Martini invitandola a "maggiore moderazione e responsabilità amministrativa", stavolta è lo stesso partito di Giorgia Meloni a gettare acqua sul fuoco. Per smorzare i toni ed evitare speculazioni su di un’eventuale spaccatura all’interno della coalizione che governa Montevarchi, gli esponenti della destra hanno tenuto a ribadire che "la maggioranza di Montevarchi è salda e la fiducia nel sindaco è totale". È stata mossa una critica al primo cittadino, dunque, ma ciò non pregiudica la tenuta dell’esecutivo montevarchino. Fratelli d’Italia - si legge nel comunicato stampa firmato dal commissario provinciale di Fdi Simona Petrucci, dal consigliere comunale di Montevarchi Luciana Scancariello e dall’assessore al sociale Lorenzo Allegrucci - condivide ed è pienamente parte integrante del progetto amministrativo del sindaco Chiassai. Lo è nella visione strategica e nella valutazione più che positiva del lavoro fatto in questi anni al servizio dei cittadini di Montevarchi. Ovviamente può capitare, all’interno di una coalizione fondata su un rapporto franco ma leale, una discussione sui temi tra chi da anni amministra con l’obiettivo chiaro di fare il bene di Montevarchi. Non cadiamo nella trappola di chi cerca di strumentalizzare una normale dialettica politica. Avanti, quindi, tutti insieme per portare a termine gli obiettivi di mandato". Si tratterebbe quindi di semplice dialettica politica interna ai partner della maggioranza, con la differenza che in questo caso il dibattito si è trasferito dalle stanze di partito ai media locali.