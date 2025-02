Pane e olio, Nocentini resta "Non mi faccio da parte fino alla fine del mandato"

Non si dimette, ma annuncia comunque che lascerà la politica attiva alla fine del mandato. Provata dalle polemiche per la vicenda del pane e olio servito in mensa come pasto sostitutivo ai figli di genitori "morosi", l’assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Nocentini ieri mattina ha affidato ai social un lungo sfogo per chiarire la sua posizione dopo la richiesta di farsi da parte presentata dai gruppi di minoranza. E non è la prima volta per la verità, sottolinea l’amministratrice chiamata a far parte dell’esecutivo di Palazzo Varchi dal sindaco Silvia Chiassai Martini.

Nocentini ricorda l’aura di scetticismo che aveva circondato la sua nomina in quanto neofita della vita amministrativa, dubbi che ammette di aver nutrito lei stessa "perché completamente estranea al ruolo pubblico". Perplessità fugate, tuttavia, grazie alla piena fiducia ricevuta dalla prima cittadina e che, afferma, "mi ha permesso di esprimermi al meglio delle mie possibilità".

L’assessore, inoltre, rivendica di aver portato avanti l’incarico con uno spirito di servizio nei confronti dei montevarchini considerati, al pari della titolare del municipio, "i soggetti ai quali dovevo rispetto e impegno. Ci ho messo tanto cuore e mani e in tutta onestà non credo di aver fatto male. Si poteva fare meglio, tutti si sbaglia, ma la buona fede e la passione non sono mai venute meno".

Quanto alla richiesta di "mollare", l’assessore ne comprende il senso politico nel gioco tra maggioranza e opposizione, ma aggiunge: "Forse questo mondo dove da una parte si elogia e dall’altra si chiedono le dimissioni, non mi appartiene. Io sono altro e nonostante non sia ingenua e abbia compreso bene come funziona la politica non ne voglio fare parte".

Uno sfogo la cui conclusione coincide con l’annuncio che Nocentini ha tutta l’intenzione di rimanere al suo posto fino al termine della consiliatura e comunque fino a quando avrà la fiducia della sindaca e dei colleghi di Giunta, impegnandosi ancora di più per la città.

E il futuro? Ad esperienza conclusa, chiosa l’assessore, "tornerò a dedicarmi a tempo pieno al mio lavoro e alla mia famiglia che ho abbondantemente trascurato".