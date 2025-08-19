Panchina rossa, l’inaugurazione a Palazzuolo. “Rispetto e tutela della donna”

Monte San Savino (Arezzo), 19 agosto 2025 – Un segno tangibile contro la violenza di genere: è la panchina rossa inaugurata a Palazzuolo, nel comune di Monte San Savino, simbolo dell'impegno per il rispetto e la tutela delle donna. E' il gesto fortemente voluto dal governatore Eugenio Giani e da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del progetto “La Toscana delle Donne“, assieme alla sua famiglia, che proprio in quest'angolo dell'Aretino ha una casa.

L’inaugurazione della Panchina Rossa non è solo un gesto simbolico, ma un segno di impegno concreto per la lotta alla violenza di genere. In provincia di Arezzo il centro anti violenza Pronto donna nei primi sei mesi del 2025 ha già registrato 300 accessi, un aumento significativo rispetto all'anno precedente.