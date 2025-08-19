Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteo ToscanaAllerta arancione LiguriaAlberi abbattutiSuper yachtChalet BellarivaFedez
Acquista il giornale
CronacaPanchina rossa, l’inaugurazione a Palazzuolo. “Rispetto e tutela della donna”
19 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Panchina rossa, l’inaugurazione a Palazzuolo. “Rispetto e tutela della donna”

Panchina rossa, l’inaugurazione a Palazzuolo. “Rispetto e tutela della donna”

Il simbolo della lotta alla violenza di genere nella frazione del comune di Monte San Savino. Gesto fortemente voluto dal governatore Eugenio Giani e da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana

L'inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne a Palazzuolo

L'inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne a Palazzuolo

Monte San Savino (Arezzo), 19 agosto 2025 – Un segno tangibile contro la violenza di genere: è la panchina rossa inaugurata a Palazzuolo, nel comune di Monte San Savino, simbolo dell'impegno per il rispetto e la tutela delle donna. E' il gesto fortemente voluto dal governatore Eugenio Giani e da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del progetto “La Toscana delle Donne“, assieme alla sua famiglia, che proprio in quest'angolo dell'Aretino ha una casa.

L’inaugurazione della Panchina Rossa non è solo un gesto simbolico, ma un segno di impegno concreto per la lotta alla violenza di genere. In provincia di Arezzo il centro anti violenza Pronto donna nei primi sei mesi del 2025 ha già registrato 300 accessi, un aumento significativo rispetto all'anno precedente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata