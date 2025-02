Pam, spiraglio a settembre. Così riapre il supermercato

Nuova vita per il centro commerciale Pam. Alimentari, poste e negozi. È quanto prevede il progetto di cui si è parlato ieri nel nuovo incontro tra gli assessori Francesca Lucherini e Federico Scapecchi e i rappresentanti del gruppo Pam, durante il quale da questi ultimi è stato confermato l’interesse alla riapertura ad uso commerciale dell’immobile di via Tortaia. Il progetto prevede la riapertura di un punto vendita di generi alimentari al piano terra su una superficie pari a circa la metà del totale, mentre la restante metà sarà destinata ad altra tipologia di prodotti non alimentari, attraverso lo strumento dell’affitto di reparto ad un partner commerciale. È stata inoltre ribadita la volontà di una riorganizzazione generale del piano superiore dell’immobile, destinato ad ospitare servizi, e confermata la continuità operativa dell’ufficio postale.

Per quanto riguarda le tempistiche, la proprietà si è impegnata a chiudere la contrattualistica relativa al piano inferiore entro il mese di giugno, con l’obiettivo di riaprire il punto vendita entro il mese di settembre. L’amministrazione comunale per parte sua è pronta a portare in Consiglio Comunale la pratica urbanistica per l’eliminazione della servitù pubblica di passaggio che interessa il piano superiore dell’immobile, richiesta dalla proprietà al fine di riorganizzare totalmente gli spazi.

Gli assessori Lucherini e Scapecchi hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel rispettare le normative e venire incontro alla proprietà per rivitalizzare un quartiere che presto avrà di nuovo un punto di riferimento importante per la comunità residente. "Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo incontro – hanno commentato Lucherini e Scapecchi. - la riapertura del punto vendita di via Tortaia rappresenta un segnale importante per la comunità, che potrà tornare ad usufruire di un servizio essenziale. Continueremo insieme a lavorare per rivitalizzare il quartiere e offrire servizi sempre migliori ai cittadini".

Cittadini che avevano appreso la notizia della chiusura del supermercato di via Alfieri con sconforto. L’ultimo giorno di apertura al pubblico è stato l’11 gennaio. I motivi della scelta sono da ricercare nella volontà della proprietà di intraprendere un percorso di riorganizzazione degli spazi commerciali. La storia di quel supermercato era nata sotto l’insegna Superal, nella struttura a due piani che ha accompagnato la crescita del quartiere Tortaia (e non solo) diventando un punto di riferimento per tutte quelle attività racchiuse in quello che all’epoca era il primo centro commerciale coperto che adesso potrebbe tornare a vivere.