Pallacanestro a Sansepolcro: la storia in una mostra a Palazzo Alberti

SANSEPOLCROUn fine settimana lungo nel quale a Sansepolcro si respirerà aria di pallacanestro a pieni polmoni. Alle 17 di oggi, inaugurazione della mostra interamente dedicata alla storia della palla a spicchi nella città pierfrancescana, dal titolo "Nel corso del (terzo) tempo – Storia e Passione della Pallacanestro a Sansepolcro". L’appuntamento è a Palazzo Alberti, nel cuore del centro storico cittadino, fino a sabato prossimo, 7 giugno. Una esposizione fotografica, incontri con protagonisti del passato e del presente, dibattiti, filmati d’archivio, divise storiche, articoli e memorabilia. La mostra, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, è organizzata dal Panathlon Club Valtiberina e hanno assicurato la loro presenza Ugo Russo, giornalista Rai e l’arbitro olimpico Simone Santi (ex giocatore della Endas Basket Sansepolcro), poi arriveranno martedì 3 Michele Rossi, arbitro internazionale della vicina Anghiari e sabato 7 lo storico telecronista Sergio Tavcar di Tele Capodistria e l’ex bandiera azzurra Pierluigi Marzorati.

In contemporanea, torna il tradizionale appuntamento con il festival della pallacanestro giovanile, organizzato dalla locale società Dukes, ancora fresca reduce da una salvezza nel campionato di Serie C e molto attiva a livello giovanile. Da oggi a lunedì nei palasport della vallata (Anghiari, Città di Castello, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro) si terrà la XV edizione del memorial dedicato alla figura di Pellico Barbagli, il professore che nel 1957 portò il basket a Sansepolcro. Un autentico evento anche dal punto di vista turistico: 64 squadre in rappresentanza di 11 regioni italiane, con oltre mille atleti presenti nelle nove categorie agonistiche, di cui due femminili. Si calcola che saranno circa 1400 le persone che soggiorneranno in Valtiberina durante i giorni della rassegna.

E al professor Pellico Barbagli, proprio oggi, verrà ufficialmente intitolato il piazzale del palazzetto dello sport.