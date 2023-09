Palio, lo show può iniziare Casini il balestriere record

di Claudio Roselli

Ultimo atto delle feste, il più importante, quello attorno al quale tutto da sempre ruota: il Palio della Balestra, ovvero la storia che unisce le due grandi ereditarie della tradizione, Gubbio e Sansepolcro. In "pien meriggio", cioè alle 16, la cerimonia prenderà il via per concludersi con la suggestiva sfilata dei cortei, tanto attesa dal pubblico; fra i due momenti, il maestro di campo avrà proclamato dal centro di piazza Torre di Berta l’ennesimo vincitore della lunghissima lista. Il Palio lo vince la città, ma i protagonisti sono ovviamente i tiratori, che dovrebbero toccare anche stavolta il centinaio con prevalenza dei biturgensi, che fanno centro da quattro edizioni consecutive. E sarà proprio il trionfatore del 2022, Gianni Bergamaschi, ad avere l’onore e l’onere di scoccare la verretta a corniolo involato; lo seguirà Matteo Sampaolesi, che con il suo quinto posto è risultato il migliore classificato fra gli eugubini. Sarà poi il sorteggio a determinare l’ordine sui banchi, che sono sempre tre per ogni società e con le postazioni già assegnate. La voglia di proseguire la serie positiva è forte fra i balestrieri di Sansepolcro anche per un motivo particolare: il drappo del Palio di quest’anno è stato dipinto dall’artista francese Pascale Queval, moglie di Fausto Braganti, il "borghese" tanto attaccato al luogo natale che risiedeva all’estero e che è morto improvvisamente lo scorso maggio. Sansepolcro lo ha ricordato una settimana fa e il suo ritratto è in primo piano nel dipinto, trattandosi per giunta di un ex balestriere che si piazzò secondo al Palio di settembre del 1978.

E per un altro armigero locale sarà domenica di riconoscimenti: ha toccato quota 100 a livello di partecipazioni in maggio a Gubbio, ma riceverà oggi il meritato omaggio Dario Casini, ex presidente della società, nonchè sindaco per nove anni e balestriere in attività con più Palii vinti fra quelli di Sansepolcro; nel suo palmares cinque successi, più un sesto nella tenzone straordinaria del 2012.

Gli appuntamenti dell’intensa domenica prenderanno il via con l’uscita dell’araldo, Alessandro Ugolini, alle 11 e al termine del suo giro, intorno alle 12 sul balcone del museo civico, il sindaco Fabrizio Innocenti procederà con l’investitura del maestro di campo nella figura di Antonello Antonelli, poi si entrerà nel clou alle 16.