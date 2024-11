Palio della Vittoria. Consegnato il drappo

Nei giorni scorsi, il drappo del Palio della Vittoria 2024, disputato lo scorso 29 giugno ad Anghiari, è stato consegnato alla città di Gubbio, che se lo è aggiudicato per la seconda volta consecutiva e a trionfare è stato nell’ultima circostanza Antonio Rossi, grazie a un colpo di coda allo sprint in piazza Baldaccio. La cerimonia di consegna è iniziata con la sfilata del corteo storico del Palio della Vittoria per le strade della città di Sant’Ubaldo, è poi proseguita con il suggestivo spettacolo di benvenuto a cura degli sbandieratori di Gubbio e ha vissuto l’atto ufficiale nella sala del consiglio del palazzo comunale, alla presenza delle istituzioni e della squadra vincitrice, compreso ovviamente Antonio Rossi, che non ha nascosto la sua gioia nel rivedere le immagini della gara. "È stato un successo bellissimo che mi ha regalato grandi emozioni. Sono molto contento anche perché per noi è secondo successo di fila. Ringrazio la squadra e chi mi ha dato la possibilità di partecipare al Palio della Vittoria", ha detto Rossi. Lo splendido Palio della Vittoria 2024, realizzato dall’associazione "Il Tombolo di Anghiari", è stato dato al sindaco eugubino, Vittorio Fiorucci, dal collega anghiarese Alessandro Polcri e dal presidente dell’associazione culturale che cura l’evento, Valter Capacci. "È stata una splendida giornata – ha ammesso Polcri – e voglio ringraziare innanzitutto il Comune di Gubbio per la splendida accoglienza, compreso lo spettacolo degli sbandieratori. Il Palio della Vittoria è l’occasione per rinsaldare l’amicizia con altre realtà e oggi abbiamo avuto di nuovo conferma. La manifestazione continua il suo processo di crescita e il merito è di tutte quelle persone che durante l’anno ci mettono passione e impegno".