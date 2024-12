Palio dei Rioni 2027: edizione straordinaria a Castiglion Fiorentino per il 50° anniversario

Un palio dei Rioni straordinario per Castiglion Fiorentino. L’ipotesi è quella del 2027 in occasione dei 50 anni da quando è stata riportata in auge la corsa. A lanciare l’idea è il primo cittadino in persona Mario Agnelli punzecchiato in materia ai microfoni di Radio Effe. "Ci abbiamo pensato – conferma senza girarci intorno Agnelli – ma c’è sempre la questione relativa ai costi che la dobbiamo purtroppo tenere in viva considerazione. Quello che si crea in piazza Garibaldi ogni anno per svolgere la gara è tutto installato ad hoc e poi disinstallato con dei costi che nel tempo sono lievitati non poco. Abbiamo addirittura pensato anche ad una edizione straordinaria anche in notturna che non è più qualcosa di irrealizzabile. Non perdiamo le speranze, ma dobbiamo fare una valutazione economica. Ritengo che con un’oculata gestione si possa arrivare ad una edizione del palio straordinaria". Il primo cittadino castiglionese si dice tranquillo anche sotto il profilo dell’odine pubblico. "Uno degli ultimi atti firmati dal prefetto Maddalena De Luca – spiega proprio Agnelli - è stato quello di concedere la capienza di Piazzale Garibaldi fino a 4 mila presenze che significa ampiamente a rispondere alle esigenze del palio dei Rioni. Abbiamo la stabilizzazione di quelli che sono i posti della tribuna di pietra oggi tribuna Valdarnini. È una realtà che può solo migliorare". Se di palio straordinario si può provare a parlare, non sarà certo per il 2025. "I tempi non sono ancora maturi - afferma ancora il sindaco Agnelli – vedremo più avanti". Intanto va avanti il lavoro della programmazione del palio dei rioni "ufficiale" del 2025, in programma domenica 15 giugno. Proprio in questi giorni sono entrati in scena i 50 membri delle Commissioni per l’organizzazione del Palio dei Rioni di giugno. Si tratta della commissione superiore, della commissione palio, quella per lo sport, quella che si occupa della comunicazione e quella che lavorerà per il drappo. Intanto entro il mese di gennaio si scoprirà il nome del Magistrato per l’edizione 2025 del Palio dei Rioni Città di Castiglion Fiorentino. C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale del Comune. Dopo la nomina del Magistrato del Palio partirà quello del Drappo che verrà dato al vincitore del Palio.