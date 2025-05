Palestra Buonarroti: lavori in fase conclusiva

Arezzo, 10 maggio 2025 – Proseguono a pieno ritmo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra “Buonarroti”, struttura storica della città destinata alle attività scolastiche e sportive, che da circa 2 anni è interessata da un importante opera di ristrutturazione.

Dopo l’avvio del cantiere a novembre 2022, oggi i lavori si avviano verso la fase conclusiva: è stata completata la nuova copertura e nei primi giorni di giugno inizieranno le operazioni per il montaggio del nuovo pavimento in legno, appositamente selezionato per garantire alte prestazioni sportive e durabilità.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere l’intervento anche al completo rinnovo interno degli spogliatoi, in precedenza non previsti nel progetto originario. Questa ulteriore operazione garantirà ambienti moderni, funzionali e coerenti con il livello qualitativo dell’intera riqualificazione.

«Quello della palestra Buonarroti è uno degli interventi più significativi sul patrimonio scolastico e sportivo cittadino – afferma l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi –. Siamo vicini al traguardo: a partire dal prossimo settembre Sansepolcro potrà contare su una struttura totalmente rinnovata, sicura dal punto di vista sismico, più efficiente sotto il profilo energetico e accogliente negli spazi interni.

Un risultato concreto e atteso, che darà risposte reali a studenti, associazioni e cittadini. Sono altresì orgoglioso di aver portato a termine la ristrutturazione di ben due palestre negli anni del mio assessorato ai lavori pubblici, dopo la palestra della Scuola Collodi, arriva infatti il l’ottimo risultato della quasi terminata ristrutturazione di questo spazio sportivo.

Abbiamo puntato in entrambi i plessi a fare interventi profondi che potessero così garantire la sicurezza di due strutture che per molti anni ancora potranno garantire efficienza e sicurezza ai nostri ragazzi e tutti i suoi fruitori ».

Il progetto, finanziato con contributo della Regione Toscana e affidato all’impresa “Parisi Costruzioni srl”, ha previsto interventi strutturali di adeguamento antisismico, la realizzazione di travature in acciaio, l’inserimento di setti in cemento armato e interventi di finitura che hanno sicuramente migliorato anche l’estetica dell’edificio.

Il completamento dell’opera, come detto, è previsto per la fine dell’estate, in tempo per la ripresa delle attività scolastiche e sportive nel mese di settembre.