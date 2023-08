Palazzo d’Arnolfo sullo sfondo di un Presepe in onore a San Francesco d’Assisi

Arezzo, 03 agosto 2023 – Una bella iniziativa organizzata per celebrare gli 800 anni dal primo presepe di Greccio, realizzato da San Francesco d’Assisi. L’associazione culturale Natale nel Mondo, con il sostegno del Comune di San Giovanni Valdarno, ha collaborato all’allestimento di una suggestiva mostra d’arte presepiale nella grotta del Sasso Spicco dove San Francesco si recava a pregare nel complesso monumentale del Santuario della Verna. L’esposizione, che è stata inaugurata il 22 luglio alla presenza del sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, di Don Christian Daniel Chira in rappresentanza del Vaticano e di padre Davide del Santuario della Verna, fa parte di una lunga serie di iniziative del festival Francesco 4.0, per celebrare l’importante ottocentenario francescano, organizzate dall’associazione nazionale Città dei Presepi.

“Il messaggio francescano a distanza di ottocento anni è quanto mai vivo ed è intriso nella nostra quotidianità - ha detto Fabrizio Mandorlini coordinatore dell’associazione nazionale Città dei Presepi - E lo sarà ancora di più nei prossimi anni". Gli eventi si terranno dall’11 al 20 agosto il Comune di San Giovanni sarà parte attiva con numerose iniziative. Intanto è già presente con l’opera identitaria commissionata qualche anno fa all’artista sangiovannese Luciano Mori, socio dell’associazione Natale nel mondo, che è costituita da un’originale Natività interpretata con un’intensa e approfondita ricerca di costumi rinascimentali ripresi dalla “Adorazione dei Magi” di Masaccio. Opera custodita a Berlino nei musei statali e ambientata sotto il loggiato di Palazzo d'Arnolfo.

"Fu esposta a San Giovanni Valdarno nel Natale del 2021 alla Mostra dei Presepi curata dalla nostra associazione – ha commentato Giuseppe D’Orsi di Natale nel mondo – Riscosse notevole interesse suscitando curiosità e richieste di informazioni da parte del pubblico, che numeroso intervenne all’evento. In qualità di presidente dell’associazione Natale nel Mondo, sono molto fiero di rappresentare la nostra città in uno degli eventi facenti parte del festival Francesco 4.0 e ringrazio, anche a nome del consiglio direttivo, l’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno e l’associazione nazionale Città dei Presepi per aver voluto e sostenuto la nostra presenza al festival”.

“Sono molto orgoglioso – ha dichiarato l’artista Luciano Mori che ha realizzato il presepe – di rappresentare la mia città ad un festival così prestigioso e di richiamo, che sta attirando e destando attenzione in un folto pubblico nazionale ed internazionale e che si protrarrà per tutto il mese di agosto 2023”. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria soddisfazione: “Ringraziamo l’associazione nazionale Città dei presepi, l’associazione Natale nel mondo e il nostro concittadino Luciano Mori che ha realizzato una bellissima, curatissima e preziosissima opera, che merita di essere vista e ammirata da tutti - hanno detto il sindaco Valentina Vadi e l'assessore alla cultura Fabio Franchi - Dà lustro alla nostra città e al nostro territorio. Vedere il nostro meraviglioso Palazzo d’Arnolfo, realizzato in modo così dettagliato, quale 'sfondo' di un presepe è sicuramente un modo per far conoscere e promuovere la nostra città, e spingere i visitatori della mostra a venire a visitare San Giovanni".