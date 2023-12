Padre e figlia star di TikTok, ora nasce anche un brand: felpe e cappelli per i fan

Terranuova (Arezzo), 16 dicembre 2023 – Continua l’ascesa sul web di Salvatore Roccaro e di sua figlia Giorgia. Un duo, questo, che supera i 6 milioni di follower sulla piattaforma TikTok, oltre un milione su YouTube e che dall’inizio del loro progetto digitale, nato per caso nel 2020 in piena pandemia e fatto di balletti e tanto altro giusto per sbarcare la giornata all’interno della mura domestiche, è divenuto un vero e proprio lavoro con la creazione di un brand chiamato "waoo" – dove si regalano ai tanti fan felpe, shopper, cappelli – e contenuti musicali con il primo loro brano intitolato "Avventure in famiglia" che ha registrato, lo scorso luglio, un successo davvero incredibile con oltre 4,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Un risultato magari inatteso ma che conferma la grossa popolarità che i due riscuotono sul web e sui social. Forti di questa esperienza e vogliosi di dar vita ad altre novità ecco il lancio della sua nuova canzone, in tema naturalmente natalizio, chiamata la "La festa dei bambini" nella quale babbo e figlia di 7 anni sono protagonisti di situazioni legate alla magia del Natale e che sta già raccogliendo un vasto numero di consensi.

Il duo terranuovese, sempre con la preziosa mano di mamma Cinzia presente in ogni situazione, si è già fatto conoscere non soltanto sul web anche sul piccolo schermo con alcune partecipazioni, anche alle "Iene" di Italia uno, ed altre ospitate che cammin facendo non hanno fatto altro che raccogliere soddisfazioni e un numero impressionante di follower. Ora questa nuova clip, girata per la maggior parte ad Arezzo alla casa di Babbo Natale all’interno dell’Hotel Continentale che ha concesso gli spazi, pronta a spopolare e raccogliere grandi successi come già accaduto nel recente passato.

"In pochi giorni, afferma Salvatore Roccaro, abbiamo raggiunto le 600.000 visualizzazioni visto che questo contenuto è stato messo online solo lo scorso 28 novembre. Per noi è una soddisfazione sapere che molti bambini aprezzino il nostro lavoro, stessa cosa per quanto concerne la canzone realizzata a luglio che è davvero spopolata, raggiungendo un successo anche oltre le nostre aspettative".

Non mancano gli impegni futuri, a partire da quest’oggi dove sono attesi addirittura in Campania: "Siamo stati invitati al Christmas Village di Napoli e a quanto ho appreso sono stati già tanti i biglietti venduti per questo nostro evento. Uscirà, poi, verso la primavera del 2024, un libro in cui si racconterà anche la nostra storia. È un momento fortunato, i nostri follower crescono e sapere che regaliamo anche soltanto pochi minuti di spensieratezza ai tanti bambini che ci seguono è un grande orgoglio".