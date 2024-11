Pacioli porta Sansepolcro in Messico. Evento per il padre della ragioneria

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

Luca Pacioli, il padre della ragioneria moderna nonchè altra illustre figura nata a Sansepolcro e contemporanea di Piero della Francesca, con il quale si confrontava in questioni matematiche di alto livello (il dodecaedro di piazza Torre di Berta è un omaggio a entrambi), diviene protagonista dall’altra parte del globo, con protagonista l’amministrazione di Palazzo delle Laudi. Da mercoledì 6 a venerdì 8 novembre prossimi, Città del Messico sarà teatro dell’iniziativa dal titolo "Riscoprendo un genio: Luca Pacioli". Tre giorni di omaggio al grande matematico del Borgo organizzati dal Gruppo Salinas, eccellenza imprenditoriale messicana che - tramite il proprio presidente del consiglio di amministrazione, Ricardo Salinas Pliego - è da sempre grande ammiratore della figura e dell’opera di Luca Pacioli. Convegni, conferenze, interventi artistici, relazioni sull’uomo privato e sulla sua opera (il grande Leonardo da Vinci lo chiamava "maestro") daranno vita a un intenso ritratto di Luca Pacioli e del suo tempo di là dall’oceano. Invitato il Comune di Sansepolcro, che raggiungerà Città del Messico con il sindaco Fabrizio Innocenti, l’assessore alla cultura Francesca Mercati e Paola Scortecci, responsabile della biblioteca comunale. Il primo cittadino terrà una relazione su "Sansepolcro, pura bellezza. Un prodigio di arte, storia e cultura", mentre a Paola Scortecci è affidato il compito di illustrare nei minimi particolari la "Summa" di Luca Pacioli. Gli incunaboli delle sue grandi opere - la già ricordata "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" e "De Divina Proportione" – saranno al centro dell’interesse, ma tante altre sono state le pubblicazioni di questo frate, appartenente all’ordine dei minori conventuali, che completò a Venezia la sua formazione culturale.

"Un grande evento - commenta il sindaco Fabrizio Innocenti - dedicato a un concittadino entrato nella storia. Siamo onorati di parteciparvi, anche perché si tratta di una immensa opportunità promozionale per Sansepolcro. Lo stesso Ricardo Salinas Pliego ci ha poi già annunciato che più avanti ha intenzione di replicare simile iniziativa in Italia, al Borgo o in Vaticano". Più volte lo avevamo sottolineato: Sansepolcro è senza dubbio la città di Piero della Francesca, ma Luca Pacioli non è certo da meno, anche se finora a lui è mancata la giusta visibilità che merita. L’interessamento del Gruppo Salinas potrebbe allora diventare la mossa chiave per una valorizzazione in chiave internazionale del frate scienziato che riportò per iscritto una tradizione matematica fino a quel momento solo orale.