Pacco Nascita a Marcianoun Regalope: Un Regalo Speciale per i Neo-Genitori

MARCIANO

Un regalo per i nuovi nati che sono come un raggio di sole nell’inverno demografico che il paese sta vivendo. E’ l’iniziativa del comune di Marciano della Chiana che ha pensato ad un piccolo pensierino per i nuovi membri della comunità. Si chiama "Pacco Nascita" ed è un gesto speciale dedicato anche a tutte le neo-mamme e neo-papà della cittadina e pensato soprattutto per sottolineare l’importanza del tema della natalità, in particolar modo nella nostra regione e nel nostro territorio. All’interno di questo prezioso omaggio, la famiglia troverà una selezione di prodotti per bambino, generosamente donati da sponsor locali.

"Il ritorno del Pacco Nascita è un segno tangibile dell’impegno di tutta la Giunta, a creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i cittadini", dichiara il sindaco Maria De Palma.

"ll tema della crescita demografica è centrale per il futuro della nostra società e come Istituzione, vogliamo fare la nostra parte per cercare di incentivare le nascite, offrendo un supporto alle nuove famiglie, facendo sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno", prosegue il primo citatdino.

"Il Pacco Nascita includerà un opuscolo informativo completo di tutte le informazioni tecniche e burocratiche necessarie per la registrazione del neonato, la scelta del pediatra, e molto altro ancora. Riteniamo che sia fondamentale offrire un supporto completo alle nuove famiglie, garantendo loro un avvio sereno nel percorso della genitorialità", aggiunge l’assessore Magi.

L.A.