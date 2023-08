“Pacchetto scuola”: torna il bando della regione

Arezzo, 28 agosto 2023 – Anche per l'anno scolastico 2023/2024 la Regione Toscana ripropone il Bando “Pacchetto Scuola”, con la finalità di garantire pari opportunità di accesso allo studio agli studenti e alle studentesse che facciano parte di famiglie in condizioni economiche più difficili.

L'obiettivo è quello di coadiuvare le famiglie nelle spese necessarie per la frequenza scolastica e nell'acquisto di libri, altro materiale didattico e servizi scolastici. Il requisito per accedere al “Pacchetto Scuola” 2023/2024, oltre ad essere residenti nel Comune di Cavriglia, è quello di essere iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti Locali), inclusi gli iscritti ai percorsi IeFP e di provenire da nucleo familiare con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda può essere scaricata dal portale del Comune di Cavriglia www.comune.cavriglia.ar.it, nella sezione “Come fare per” e deve essere presentata entro e non oltre il 22 settembre p.v. via mail: [email protected] .

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Pacchetto scuola 2023/2024”. Si raccomanda che il soggetto che presenta la domanda di cui sopra sia lo stesso intestatario della dichiarazione ISEE allegata.

In caso di impossibilità di invio a mezzo mail è possibile la consegna in modalità cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.45. Alla data di scadenza del Bando verrà redatta una prima graduatoria, degli IDONEI (in possesso dei requisiti) e successivamente degli effettivi BENEFICIARI del contributo individuati in base agli importi assegnati dalla Regione.

E' obbligatorio conservare le ricevute di tutte le spese sostenute per i controlli che verranno espletati successivamente.