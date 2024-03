"Outlet a cielo aperto". Interrogazione del Pd

Si torna a parlare di outlet a cielo aperto in centro storico. A chiedere delucidazioni sul progetto inserito nel programma elettorale del centrodestra è stato il PD di Montevarchi, che ha presentato un’interrogazione in merito durante l’ultimo consiglio comunale. Il gruppo d’opposizione è tornato alla carica quando è stato reso noto che la storica farmacia Galeffi di via Roma si sarebbe trasferita altrove. Un’ulteriore perdita di attrattiva per l’ovale, a detta dei dem. "Ad oggi - hanno scritto Elisa Bertini, Letizia Baldetti, Samuele Cuzzoni e Luciano Rossetti - non si sa niente sulle novità relative al progetto e alla promessa elettorale". Per questo il gruppo consiliare ha chiesto se l’amministrazione comunale sia a conoscenza di ulteriori chiusure di attività commerciali nel centro storico e quali progetti concreti e di lungo periodo sono stati avviati per il rilancio del centro storico, attività per le quali vengono richieste precise tempistiche. La polemica si è poi spostata sui social, dove proprio il consigliere Cuzzoni ha rincarato la dose: "Il centro storico è sempre più abbandonato a se stesso, le attività diminuiscono, i fondi sfitti aumentano e sempre meno persone sono attratte dalla nostra città. Fare eventi sporadici non significa riqualificare il centro storico". L’outlet a cielo aperto proposto da Chiassai ha l’obiettivo ambizioso di avviare una sinergia con i grandi marchi di settori merceologici trainanti, che potrebbero prendere in affitto i locali per creare nuovi punti vendita di brand affermati. Sarebbero coinvolti nel progetto, seppur indirettamente, anche i commercianti del centro, che andrebbero a beneficiare di un maggior afflusso di persone. Sullo stato di avanzamento del progetto in sinergia con i privati la giunta Chiassai risponderà alla minoranza nella prossima seduta del parlamentino cittadino.

Francesco Tozzi