Otto pressati nella casa "in nero" Blitz della Finanza in un monolocale

Un locale sub-affittato in nero a sei persone e due soggetti segnalati per detenzione di droga. È quanto emerso dai controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel comune di Montevarchi, operazioni che ormai da alcuni mesi vengono svolte in maniera sempre più capillare dalle forze dell’ordine. I militari delle Fiamme Gialle, nei giorni scorsi, hanno portato a termine una serie di interventi, tutti concentrati nel centro storico della città di Benedetto.

I controlli dei finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno si sono rivolti in particolare su alcune abitazioni, sospettate di essere affittate o sub-affittate in nero a individui di nazionalità straniera. Durante l’attività investigativa, sono stati confermati i sospetti dei militari, che hanno riscontrato una situazione allarmante all’interno di un piccolo appartamento.

Sebbene fosse registrato ufficialmente come dimora per soli due inquilini, si è scoperto che in realtà i locali erano stati sub-affittati ad ulteriori sei soggetti di nazionalità nigeriana. Costoro avevano inoltre allestito le rispettive stanze da letto come vere e proprie abitazioni autonome, cercando di nascondere la loro presenza e di eludere i controlli delle autorità.

Abitando, è facile immaginare, in spazi così ridotti e compressi tali da non riuscire a garantire un’adeguata vivibilità degli alloggi.

I controlli della Guardia di Finanza sono poi proseguiti tra le vie del centro storico di Montevarchi e la zona limitrofa alla stazione ferroviaria, con l’ausilio delle unità cinofile dei cani antidroga del primo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Firenze, con l’identificazione di 32 persone e col sequestro di 5 grammi di hashish posseduti da due uomini montevarchini segnalati alla Prefettura di Arezzo per detenzione di sostanze stupefacenti.

A maggio scorso un’altra maxi operazione a Montevarchi della Gdf, sempre nell’ambito delle iniziative per il contrasto ai traffici illeciti e a tutela della sicurezza pubblica, portò alla luce quattro abitazioni con irregolarità, in una delle quali viveva un uomo che possedeva oltre 10 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina. I controlli proseguirono con l’identificazione di una donna che deteneva una piccola quantità di hashish, fino ad arrivare ad alcuni esercizi commerciali, dove gli uomini in divisa scovarono due lavoratori in nero.

