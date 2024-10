"Osterie d’Italia". Quattro in provincia

Tra le “osterie d’Italia“, quelle premiate per la "rigorosa selezione degli ingredienti e l’atmosfera genuina", ci sono quattro ristoranti aretini. Nessuno dei quattro si trova in città, sono tutti in provincia. I riconoscimenti vanno a Il Cappello di Paglia di Anghiari, il Tirabusciò di Bibbiena, l’Osteria del Teatro di Cortona e La Tana degli Orsi di Pratovecchio Stia.

In totale la regione Toscana ha guadagnato 27 premiati, fanno meglio solo la Campania che guida con 39 riconoscimenti e il Piemonte (29).