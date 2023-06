Osservazioni sul progetto della Due Mari La scadenza posticipata al 30 giugno

AREZZO

Si estendono ulteriormente i tempi per presentare le osservazioni sulla Due Mari. Dopo l’ultima comunicazione che parlava del 22 giugno, ora Anas pubblica un nuovo avviso: la scadenza sarà il 30 giugno. Una bella boccata di ossigeno per chi sta combattendo contro il tempo per cercare di presentare osservazioni valide. Lo slittamento dei tempi ara infatti una delle richieste mosse dal Comune e dai comitati che lamentavano la scarsità di tempo per presentare osservazioni utili a chiedere modifiche al progetto, insieme alla denuncia della mancata disponibilità dell’intero progetto. Anche quest’ultima richiesta è stata accolta da Anas. Il progetto è infatti disponibile negli uffici del Comune di Arezzo. "Finalmente abbiamo potuto prendere visione del progetto nella sua totalità, ora andremo nell’ufficio urbanistica del Comune, dove è stato depositato per prenderne una copia. A quel punto affineremo la nostra osservazione" spiega il fondatore del comitato di via Salvadori, Stefano Tiberi. "Adesso è necessario che chiunque abbia interesse possa redigere la propria osservazione. Il capo dell’ufficio espropri dell’Anas ci ha assicurato che risponderanno a tutti. La raccolta firme continua per dare peso all’osservazione del nostro comitato".