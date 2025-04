Ospedale del Valdarno. Giornata dedicata al benessere urologico femminile

Arezzo, 29 aprile 2025 – Una mattinata dedicata alla salute urologica della donna, all’insegna della prevenzione e della corretta informazione. Nella hall dell’Ospedale del Valdarno, si è tenuta nei giorni scorsi un’importante iniziativa promossa in collaborazione con l’Unità Operativa di Urologia e rivolta alla cittadinanza, con la partecipazione della presidente della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, Valentina Vadi. Medici e personale infermieristico hanno accolto cittadine e cittadini presso uno stand informativo, offrendo consigli utili, materiale divulgativo e momenti di confronto su corretti stili di vita e prevenzione urologica nella donna. Tra i materiali distribuiti, anche il “Volantino della sfida dei 7 giorni per la salute urologica femminile”, una guida pratica pensata per promuovere piccoli gesti quotidiani in grado di fare la differenza nel lungo termine.

Presenti all’iniziativa il dott. Stefano Rosadi, primario dell’U.O. di Urologia, la dott.ssa Marilena Gubbiotti, urologa, la coordinatrice infermieristica Eleonora Martellini del DH chirurgico multidisciplinare, infermieri e operatrici dell’équipe urologica. “Un ringraziamento sentito va a tutto il personale coinvolto, non solo per la riuscita di questa giornata, ma soprattutto per l’impegno quotidiano al servizio della salute della nostra comunità” – ha dichiarato Valentina Vadi, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della prevenzione anche in ambiti spesso sottovalutati come quello urologico femminile.