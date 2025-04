OroArezzo, caccia a nuovi mercati

Mercati in evoluzione, tra Europa ed estremo Oriente. Analisi competenti, per orientare le imprese tra barriere tariffarie e prezzi delle materie prime. Lo stato dell’arte per la filiera degli accessori moda. E poi occasioni di cultura e bellezza nel centro storico della città con la lirica che si adorna di gioielli italiani. Cresce di anno in anno, in autorevolezza e qualità, il programma degli eventi di OroArezzo, il salone internazionale per la manifattura orafa e argentiera dal 10 al 13 maggio.

Secondo il Centro Studi di Confindustria Federorafi, Arezzo, distretto orafo con oltre 5,3 miliardi di vendite verso l’estero, mette a segno una variazione del +119,3% rispetto al 2023 (7,7 miliardi di euro con una forte incidenza dell’export verso la Turchia). E, in generale, tiene il trend positivo dell’export dell’oreficeria avviato nel 2023 e proseguito per tutto il primo semestre 2024. La crescita dell’export risulta ancora lievemente superiore al 41% per un totale di 15,5 miliardi di euro sostenuta dai rialzi delle quotazioni dei metalli preziosi e, soprattutto, dal permanere della performance ‘anomala’ della Turchia, mentre l’import registra un decremento dell’8,1%, portando il saldo commerciale 2024 di comparto pari a 13,2 miliardi di euro, in aumento del +55,9% a confronto con il surplus archiviato nell’anno 2023.