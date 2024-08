Orlandesi guida il Serristori. Tutti gli altri nomi del Cda: "Impegno per rinnovare l’Rsa"

"Ringrazio il Sindaco Agnelli per la nomina ed i Consiglieri per la fiducia accordatami eleggendomi Presidente del Serristori, Ente molto importante per la comunità Castiglionese". La conferma ufficiale è arrivata dopo una serie di rumors, lentamente tramutatisi in ipotesi veritiere(come già anticipato sul nostro giornale): è Marcello Orlandesi alla guida dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori". "Ho accettato l’incarico con entusiasmo e molta voglia di fare – spiega - pienamente consapevole dell’impegno che attende me e tutto il direttivo". Dopo l’annuncio del rinnovo dei membri delle partecipate di Castiglion Fiorentino, infatti, si vociferava sulla sua nomina a capo della Rsa, che oggi è stata ufficializzata. L’insediamento ufficiale è avvenuto venerdì scorso. Insieme a lui, sono stati nominati anche Giovanni Turchi come vicepresidente, ex vicesindaco di Castiglion Fiorentino nella prima giunta Agnelli e i tre consiglieri: Francesca Marchesini, ingegnere già dentro il Cda da cinque anni, Andrea Fabbroni, già consigliere comunale del gruppo Castiglioni nel cuore nella passata consiliatura, e Sara Rapini, candidata alle scorse elezioni tra le fila di Paolo Brandi in Rinascimento Castiglionese. Consigliere comunale per dieci anni dentro Libera Castiglioni, non è stato candidato alle ultime consultazioni ma rimane solido referente di Fratelli d’Italia. La poltrona nell’ufficio di Piazza San Francesco, dove ha sede l’Rsa, e dove per dieci anni si è seduto Alessandro Concettoni, è sua. "Negli ultimi dieci anni tanta strada è stata percorsa e non pochi sono stati gli sforzi fatti per conseguire il risanamento dell’Ente - continua - così noi intendiamo continuare questo cammino mettendo in atto ogni possibile azione per onorare al meglio i nobili scopi istituzionali ai quali il Serristori si ispira. Garantiremo, quindi, il supporto ai progetti volti a limitare il degrado e l’emarginazione sociale e promuoveremo ogni iniziativa assistenziale, educativa e culturale che possa essere di concreto giovamento alla nostra comunità. Particolare attenzione sarà rivolta fin da subito ai lavori di adeguamento della casa di riposo, affinché siano rispettate le tempistiche individuate dal PNRR.

Sono al vaglio, inoltre, progettualità per la valorizzazione del patrimonio agricolo dell’Ente, risorsa pregiata su cui intendiamo investire, soprattutto in questo momento storico che identifica nell’agricoltura un ruolo cardine per il mantenimento della biodiversità territoriale e la mitigazione dei cambiamenti climatici", conclude.