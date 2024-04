Orfeo ed Euridice. Amore e morte al Pietro Aretino

L’amore di Orfeo ed Euridice aldilà di ogni confine nel sesto appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre. Oggi alle 17:30, la compagnia Art-U porterà in scena "Horfès – Andata e ritorno", scritto da Marco Caroccia e diretto da Virginia Billi, con Virginia Billi e Riccardo Caroccia e con le musiche dal vivo Riccardo Caroccia. "HorFès andata e ritorno" utilizza il potere evocativo della musica e del cinema per raccontare una storia antica con i mezzi della contemporaneità. Lo spettacolo ci parla di Orfeo ed Euridice, del loro amore ostinato, delle loro fragilità e imperfezioni, dell’incontro inevitabile tra eros e thanatos. Mito intramontabile, profondo, altamente suggestivo che raccoglie una sorprendente molteplicità di tematiche: l’amore e la morte, il trionfo e il fallimento, la ricerca della bellezza nell’arte e la discesa negli inferi. Quella di Orfeo ed Euridice è la storia di un viaggio travagliato, di una ricerca di sé nel profondo dell’essenza. Una rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice che li vede come due comuni mortali, ambientata nella notte del 20 luglio 1969, quando l’uomo sbarcò sulla luna.

Questa notte non è solo un mero sfondo, ma metafora della sfida all’oscurità, del viaggio che porta alla scoperta della faccia oscura della luna come del viaggio che è discesa negli inferi e negli abissi dell’animo umano. Uno spettacolo in cui il quotidiano e il sublime si toccano, dove la musica diventa presenza di scena che accompagna e conduce sia il pubblico che i personaggi.

Se Orfeo deve trovare il coraggio di lasciarsi tutto alle spalle e interrogarsi sull’assenza, Euridice deve percorrere il suo cammino verso l’accettazione del suo destino; insieme, ma ognuno da solo nella consapevolezza dell’irreversibilità della morte.

