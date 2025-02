Orafo e saldatore di leghe con esperienza nel settore

1 ORAFO

Si cerca un addetto al banco orafo con conoscenza delle tecniche di lavorazione dei metalli preziosi. Precisione e attenzione ai dettagli ed esperienza. Lavoro full time, contratto a tempo indeterminato. Sede: Monte San Savino.

Codice: AR-248637.

Scadenza: 6 marzo

1 SALDATORE LEGHE

Per azienda orafa di Subbiano si cerca un addetto alla saldatura per catename, ottone su forni a nastro, per occuparsi di impasto catene, caricamento forni, ammatassatura, lavaggio e asciugatura. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Lavoro full time, a tempo determinato. Si richiedono buone capacità comunicative per lavorare in team.

Codice Offerta AR-248314.

Scadenza: 3 marzo