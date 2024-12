Operaio colpito da una quercia. Trasferito a Siena

L’allarme e la richiesta di soccorso al 118 è partita poco dopo le 16 di ieri pomeriggio. Un uomo di 53 anni è rimasto ferito mentre stava tagliando un albero. L’incidente è accaduto nella frazione della Fratta Santa Caterina, nel Comune di Cortona. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando una quercia quando è stato travolto. Questione di un attimo per un impatto che si è rivelato particolarmente violento. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, in particolare il personale della Misericordia di Cortona con una ambulanza infermierizzata. Insieme a loro anche una squadra dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. L’uomo ha riportato un politrauma ma all’arrivo dei sanitari era cosciente. Il personale medico ha tuttavia deciso di trasferire il 53enne in codice tre a Siena per tutti gli eventuali accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del PISSL (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) per tutte le valutazioni richieste quando si tratta di un incidente sul lavoro come quello che pare appunto essersi verificato alla Fratta Santa Caterina.