Operaio precipita da 4 metri, è grave

Arezzo, 15 novembre 2023 – Un operaio di 30 anni è caduto da un'altezza di circa quattro metri e si è ferito gravemente. L'incidente sul lavoro è accaduto poco prima delle 10 di questa mattina a Cortona nella provincia di Arezzo, in piazza Franciolini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Cortona e le forze dell'ordine. Il 30enne è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale delle Scotte di Siena in codice rosso.