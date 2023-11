Operai specializzati per aziende di costruzioni Ditta di Bucine cerca saldatori e sabbiatori specializzati con 12 mesi di esperienza e capacità di utilizzare strumenti quali trapani, avvitatori, saldatrice, macchina per sabbiatura, lingua Punjabi. Manovali edili cercati per lavoro full time a tempo indeterminato. Scadenze: 22 nov e 4 dic.