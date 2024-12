Operai a tempo determinato per attività di cantiere

1 OPERAIO DI MANOVRA

Si cerca personale con patente C per azienda di Arezzo, sarà impegnata in lavori di installazione e manutenzione di acquedotti, fognature e metanodotti. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-241384. Scadenza: 12 dicembre

1 GRUISTA

Un gruista escavatorista per azienda di Arezzo per installazione e manutenzione di acquedotti, fognature e metanodotti. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-241385. Scadenza: 12 dicembre

1 MONTATORE

Un montatore elettronico per azienda metalmeccanica di Rassina, Castel Focognano, per attività di cantiere. Lavoro full-time, contratto di apprendistato. Disponibilità alle trasferte in ambito nazionale ed estero. Codice: AR-241330. Scadenza: 12 dicembre