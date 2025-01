Opera Seme Festival. Scatta la caccia agli artisti

"Opera Seme" Festival si prepara per l’edizione 2025, prevista ad Arezzo per l’estate. I cantanti statunitensi potranno iscriversi al programma residenziale di formazione fino al 15 gennaio, mentre le iscrizioni per cantanti, pianisti e musicisti italiani ed europei apriranno il 1° febbraio. Nato dalla collaborazione tra Spazio Seme Centro Internazionale e Matthew Schloneger, professore associato di canto presso la East Texas A&M University, Opera Seme è l’evento dedicato all’opera che dal 2021 ha trasformato Arezzo in un crocevia internazionale per giovani talenti del mondo dell’opera. Il programma offre un’esperienza immersiva nella tradizione lirica italiana attraverso workshop, masterclass e un festival aperto al pubblico. Opera Seme si distingue per la sua capacità di offrire importanti opportunità formative e professionalizzanti. Da quattro anni il programma accoglie giovani cantanti e musicisti provenienti dagli Stati Uniti e da tutto il mondo per un’esperienza immersiva nella cultura operistica italiana. Il percorso include corsi intensivi e un festival finale con opere gratuite aperte al pubblico, candidando Arezzo a ruolo di rilievo per la cultura operistica. La città infatti negli ultimi anni ha dato particolare attenzione e risalto all’opera, attraverso progetti volti alla diffusione della cultura operistica e alla formazione di giovani talenti italiani e internazionali. Oltre a "Opera Seme" è nato il progetto "Le stanze dell’opera", promosso da Fondazione Guido d’Arezzo, con la direzione artistica di Mario Cassi. Opera Seme non è solo un programma residenziale professionalizzante: è anche il collegamento con opportunità di tipo internazionale. Ne sono esempio Lorenzo Magi, pianista e vocal coach di Opera Seme International Program e la soprano Virginia Moretti, che ha preso parte al programma nel 2023: entrambi hanno avviato collaborazioni di prestigio negli Stati Uniti. Invitati da Jen Stephenson Baker, direttrice artistica di Music On Site Winter Opera Festival a Wichita e insegnante di Opera Seme fin dagli inizi, Magi e Moretti hanno recentemente partecipato a un evento che ha riunito 150 cantanti, pianisti, registi, direttori d’orchestra e orchestrali da 32 Stati americani e 6 Paesi. Durante il festival americano Lorenzo Magi ha lavorato come pianista e vocal coach oltre a collaborare con Robert Kahn dell’Orchestra sinfonica di Philadelphia, mentre Virginia Moretti ha interpretato ruoli principali come Musetta ne La Bohème e Zerlina nell’ensemble vocale di Don Giovanni. Iscrizioni per Opera Seme 2025 per italiani ed europei dal 1 febbraio: [email protected].