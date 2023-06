Opera di street art realizzata da un gruppo in carico al servizio di igiene mentale della Asl

Arezzo, 22 giugno 2023 – E’ uno spazio che racconta emozioni, pensieri e storie e lo fa con l’allegria del colore e l’espressione artistica dell’arte di strada. Si chiama “Impronte emotive”, ed è un’opera di street art realizzata interamente da un gruppo di adolescenti e adulti in carico al servizio di salute mentale della USL sudest zona Valdarno su una cabina Enel in via San Tito a Terranuova. Una bellissima iniziativa presentata ieri mattina e che è nata, come ha ricordato l’assessora al sociale Sara Grifoni, da una proposta dell’associazione di promozione sociale Aldebaran. “Come amministrazione l’abbiamo accolta di buon grado, convinti del profondo valore sociale intrinseco al progetto”, ha sottolineato Grifoni, che si è detta soddisfatta di consegnare alla comunità un murales che parla ai ragazzi e racconta delle loro fragilità ma anche dei loro sogni. Un valore aggiunto che impreziosisce uno spazio urbano, colorandolo di vitalità.

L’associazione Aldebaran è nata nel 2005 in seno al Dipartimento di salute mentale della USL sudest zona Valdarno ed è costituita da un gruppo di operatori, persone e familiari di persone che usufruiscono del servizio. Obiettivo principale è quello di favorire la promozione e l’inclusione sociale di persone con fragilità psichiche nel territorio. Tutto ciò si concretizza attraverso attività sociali e culturali e tramite progetti individuali e di gruppo. “Il progetto Impronte emotive, realizzato in collaborazione con la Fondazione Il cuore si scioglie onlus) – ha detto Veronica Ugolini dell’associazione Aldebaran – è nato dal bisogno di dare una risposta creative alla lunga chiusura imposta dalla pandemia Covid19. L’idea è stata quella di offrire ai giovani in carico al Servizio di salute mentale del Valdarno uno spazio aperto di espressione in cui potessero raccontare chi sono mettendo in gioco le proprie capacità creative e le proprie emozioni. Il murales rimarrà impresso come un’impronta, contribuendo a far sentire i ragazzi parte della comunità in cui vivono”.

Gli input da cui è scaturito il progetto – ha aggiunto la dottoressa Elisabetta Truglia, responsabile dell’Unità funzionale salute mentale adulti Valdarno, Azienda Usl Toscana sudest – sono stati i disegni realizzati spontaneamente dagli utenti all’interno del nostro reparto. L’opera realizzata è molto significativa perché rappresenta una sinergia fortunata tra soggetti pubblici e privati ed è anche l’espressione di un approccio culturale alla salute mentale intesa come salute mentale di comunità. Infatti, la cura dei disturbi psichici non si svolge solamente a livello farmacologico e non solo dentro i luoghi deputati, che possono diventare un po’ stigmatizzanti in quanto separati dal resto della comunità ma la cura comprende anche altri approcci di tipo psicologico, riabilitativo e di socializzazione. Perché questo avvenga è importante che ci sia una comunità aperta, accogliente in grado di valorizzare gli stimoli che possono venire da persone fragili, reintegrandole nella società di appartenenza”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Enel, su una cui cabina è stato disegnato il murales. “Per E-Distribuzione – ha spiegato Emiliano Maratea, responsabile affari istituzionali di Enel Toscana – l’iniziativa rientra nel più ampio impegno di riqualificazione urbana promosso a livello nazionale e locale dall’azienda, che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Il progetto prevede che le cabine e gli asset elettrici della società siano trasformate in opere di street art, firmate da writer e artisti di strada. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica, trasformando manufatti importanti dal punto di vista tecnico anche in tele a cielo aperto in un dialogo creativo e sostenibile con le comunità locali e con le loro espressioni artistiche e sociali”.