Opera della scultore Roggi esposta nel salone di Palazzo Vecchio

Lo scultore di Castiglion Fiorentino, Andrea Roggi porta nel Salone del Cinquecento a Palazzo Vecchio, a Firenze, la sua opera "Energia della vita".

Un’opera frutto della collaborazione tra l’artista castiglionese e il designer di gioielli di fama internazionale Martin Katz, che insieme hanno messo in piedi una scultura che cattura l’essenza stessa della vita attraverso l’espressione sensoriale del bronzo, congiunta alla preziosità dell’arte orafa.

E così nel cuore dell’opera di Roggi, "Albero della vita", presente anche nel centro storico del paese del Cassero in Piazza Del Municipio, si rivela una piccola sfera, "Energia della vita" appunto. "Palazzo Vecchio, con la sua storia secolare ed il suo ruolo iconico nella cultura italiana ed internazionale, è stato il teatro perfetto per celebrare l’abbraccio tra due discipline antiche come la scultura e l’arte orafa. Spero che questa collaborazione possa elevare e coinvolgere le nostre menti, suscitando intime riflessioni e connessioni che solo la potenza dell’arte è in grado di offrire" afferma Andrea Roggi.