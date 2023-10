Open week Onda malattie cardiovascolari. Ad Arezzo due giornate dedicate alle prevenzione

Arezzo, 22 settembre 2023 – In occasione della Giornata mondiale del Cuore, il 29 settembre, anche la Asl aderisce all'Open week della Fondazione Onda, dedicato alle malattie cardiovascolari, dal 26 settembre al 2 ottobre, con visite ed esami gratuiti su tutto il territorio aziendale.

L'obiettivo è promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, soprattutto nelle donne, informare e sensibilizzare la popolazione, avvicinando le pazienti alle cure, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi (38,8 % nelle donne e 32,5% negli uomini); si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini.

In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per tutti resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

“Il reparto di cardiologia dell’Ospedale San Donato, dichiara la dott.ssa Alessandra Sabini responsabile Unità Coronarica della U.O.C. di Cardiologia dell’ospedale di Arezzo, dedica due giornate speciali alla prevenzione cardiovascolare nella donna.

Saranno eseguite visite cardiologiche con ECG ed ecocardiogramma finalizzate alla valutazione del rischio cardiovascolare globale. Le sedute sono riservate a donne in età peri-menopausa (45-55 anni) che non abbiano già avuto problemi cardiaci.

Sono previsti due appuntamenti, martedì 26 settembre e martedi 2 ottobre, dalle ore 8 alle ore 13.00 presso gli Ambulatori Cardiologici dell'Ospedale San Donato (scala tre, piano strada). Le visite sono gratuite e si può accedere senza richiesta medica.” Le prenotazioni possono essere fatte telefonando sabato 23 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la Segreteria degli Ambulatori (0575/255374) oppure inviando una mail entro sabato 23 settembre all'indirizzo cardioambulatoriinfo.ar@uslsudest.toscana.it