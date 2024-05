"Open To Young Generation" con le scuole

AREZZO

Martedì 14 maggio Oroarezzo apre le porte alla generazione degli orafi di domani. Con il Career Day "Open To Young Generation", le aziende espositrici aperte alla ricerca di figure professionali potranno incontrare gli studenti aretini interessati ad entrare nel settore del gioiello. Cinque gli istituti scolastici che offrono indirizzi improntati sull’oreficeria o la lavorazione dei preziosi. Hanno aderito le classi dalla 3ª alla 5ª superiore degli istituti tecnico professionale "Margaritone" di Arezzo e "B. Varchi" di Montevarchi, dell’Istituto Omnicomprensivo "G. Marcelli" di Arezzo e dei licei artistici "Piero della Francesca" di Arezzo e "G. Giovagnoli" di Sansepolcro, per circa un centinaio di studenti. Alla presentazione dell’iniziativa, tra gli altri, interverranno anche Roberto Santi, Fondazione Its Tab e Paolo Torriti, Università di Siena, per il "Master in Storia, Design e Marketing del gioiello". Gli espositori a cui potranno rivolgersi gli studenti saranno segnalati con una targa con il claim dell’iniziativa.